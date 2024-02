Gespierde Joran van der Sloot duikt op in hele vreemde video

Het gaat goed met de meest beruchte crimineel van Nederland in den vreemden! In een nieuwe video vanuit de Challapalca-gevangenis, waar hij sinds 2010 zit te brommen, is te zien hoe hij deelneemt aan een oefening en flink met zijn vlaggenmast zwaait.

Bekijk de curieuze video:



Opvallend in de vrijgegeven beelden is Van der Sloots deelname aan een ceremonie waarbij hij samen met andere gedetineerden de Peruaanse vlag eert. Deze momenten van patriottisme, vastgelegd door de Peruviaanse zender Latina, tonen hem marcherend en zingend samen met zijn medegevangenen.

Challapalca: een beruchte vesting

De Challapalca-gevangenis staat bekend als een van de meest gevreesde penitentiaire inrichtingen, gelegen op een ijzige hoogte van 4600 meter. De afgelegenheid en de extreme koude maken het leven daar extra zwaar. Dit is de plek waar sommige van de meest gevaarlijke criminelen hun straf uitzitten. …