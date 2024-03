‘Geschokte’ Pogba in beroep tegen dopingschorsing – Voetbal International

Paul Pogba heeft aangekondigd in beroep te gaan tegen zijn dopingschorsing . Donderdag werd bekend dat hij vier jaar geen voetbalwedstrijden meer mag spelen, maar daar is de middenvelder van Juventus het niet mee eens.

‘Ik ben verdrietig, geschokt en diepbedroefd dat alles wat ik in mijn professionele spelerscarrière heb opgebouwd, van mij is afgenomen.’ Pogba vertelde dat hij door ‘wettelijke beperkingen’ nog niet kan vertellen wat er exact is gebeurd. ‘Maar ik heb in ieder geval nooit willens en wetens supplementen gebruikt die in strijd zijn met de antidopingregels.’