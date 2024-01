Gertrude van Vuuren kwam op pijnlijke wijze achter affaire Dirk Kuyt

Evert Santegoeds heeft in een video-item van De Telegraaf onthuld hoe de buitenechtelijke affaire van Dirk Kuyt enkele jaren geleden aan het licht kwam. Gertrude van Vuuren kwam er op pijnlijke wijze achter dat er een andere vrouw in het leven van Kuyt was.

Kuyt en Van Vuuren maakten in 2020 een einde aan hun huwelijk. “Zij was er op nogal pikante wijze achter gekomen dat er een andere vrouw in het leven van haar Dirk was. Dirk sliep nogal eens bij die vrouw in Amsterdam. Maar als je in Amsterdam geen geld in de meter doet, krijg je bekeuringen”, begint Santegoeds.



“De auto stond nog ingeschreven op het adres waar Gertrude woonde, dus die zag de ene na de andere bekeuring binnenkomen. Steeds vanaf de Parnassusweg, waar hij kennelijk logeerde. Zo kwam die buitenechtelijke verhouding uit. Toen is er best wel tijd overheen gegaan voordat die scheiding een feit was”, gaat hij verder.

Deze week werd bekend dat Kuyt door Van Vuuren voor de…