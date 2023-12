Gerard Joling flink van het padje af, probeert zijn onderbroek te verkopen voor serieus geld

Gerard Joling heeft besloten zich in te zetten voor een nobel doel: 3FM Serious Request. Niet met een optreden, of iets anders van waarde, maar met een heuse heupslip.

Stichting ALS Nederland & 3FM Serious Request

Met zijn actie probeert de jolige Joling geld op te halen voor Stichting ALS Nederland. Tijdens een uitzending van het programma Rob & Wijnand en de Ochtendshow onthulde Joling zijn plan.

Joling: “Stichting ALS is een heel belangrijk doel. Het is een spierziekte die bij de een veel sneller gaat dan de ander. Er is geld nodig voor onderzoek en medicatie. Het is een slopende ziekte, dat moet de wereld uit.”

Handtekening

Het gaat niet om zomaar boxershorts, maar exemplaren met zijn handtekening op de rechterpijp. Elke luisteraar die 10 euro doneert, maakt kans op dit speciale item. Deze actie is geïnspireerd door Ed Sheeran, die eerder 149 van zijn boxershorts veilde voor het goede doel.

