Geraldine Kemper ernstig toegetakeld: “Er kwam bloed uit mijn tepel”

Geraldine Kemper (33) kreeg het een tijdje terug zwaar te verduren. De blonde spotlightpoes nam een duik in een meer, maar kwam niet heelhuids uit het water. “Er kwam gewoon bloed uit mijn tepel,” deelt ze met vriendin Gwen in hun podcast De Grote Gwen en Geraldine Show.

De dames snijden in deze podcastaflevering het onderwerp spijt aan. “Het kan grimmig worden,” waarschuwt Ger direct. En grimmig werd het behoorlijk.

Ingesmeerde tepels

Geraldine vertelt dat ze graag topless zont en zwemt. Haar tweeling wordt zonder twijfel goed goudbruin gebakken. Gwen haakt daar meteen op in, met het verhaal dat ze een keer haar tepels heeft verbrand. “Smeer jij je tepels niet in?” vraagt Geraldine in shock. Gwen: “Ja, tegenwoordig wel. Maar ik probeer dan niemand aan te kijken terwijl ik dat doe.” De presentatrice maakt liever geen oogcontact terwijl ze de ventieltjes in de SPF zet.

Gebeten

Gwen kent dus de pijn van een stel aangebrande toeters in haar bloes….