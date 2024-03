Georgina Verbaan haalt uit naar werkomgeving Rico Verhoeven

Kickbokser Rico Verhoeven beoefent volgens Georgina Verbaan een sport die niet bepaald bekendstaat om zijn veilige werkomgeving. Die grap maakte de 44-jarige actrice bij Renze Op Zondag na een fragment waarop te zien was dat Verhoeven het zaterdag tijdens het gewonnen zwaargewichtentoernooi Glory Grand Prix even aan de stok kreeg met zijn aartsrivaal Jamal Ben Saddik. De Belgische Marokkaan, momenteel geschorst voor dopinggebruik, stond in de hoek van Verhoevens tegenstander Nabil Kachab en maakte na het betreden van de ring een trapbeweging in de richting van de ‘King of Kickboxing‘.

“Dit is ook niet echt een veilige werkomgeving hè?”, aldus Verbaan die daarmee met een knipoog refereerde aan het gesprek eerder op de zondagavond, dat onder meer ging over de misstanden bij omroep WNL. “Grensoverschrijdend gedrag”, grapte Verhoeven terug die vervolgens terugblikte op het verloop van het opstootje van zaterdagavond.

