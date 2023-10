George R.R. Martin en andere auteurs spannen rechtszaak aan tegen OpenAI

Ontwikkelaars van generatieve “AI” modellen gaan graag prat op de capaciteiten van hun producten. Desgevraagd gooit ChatGPT er zo een hele lap tekst uit. Maar critici twijfelen aan in hoeverre je kan spreken van de productie van nieuw materiaal. Over de vraag of het product van een “AI” auteursrechtelijk beschermd kan worden, wordt bijvoorbeeld nog gesteggeld.

Maar of het werk van een “AI” nu wel of niet meer is dan het door elkaar gehusselde werk van anderen, dat het werk van anderen essentieel is voor het trainen van “AI” is een feit. Doorgaans wordt er geen toestemming gevraagd voor het gebruik van deze werken voor dergelijke doeleinden. Volgens ontwikkelaars is het hetzelfde wanneer een kunstenaar een ander werk als inspiratie gebruikt. De rechtenhouders van de gebruikte werken zien dat echter vaak net even wat anders.

Dit keer geen kleine vis

De lijst aan rechtszaken die over auteursrechtelijke zaken zijn aangespannen tegen de ontwikkelaars van…