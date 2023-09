Geo-engineering: gevaarlijk of noodzakelijk? | Clickx

Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Klimaatsverandering blijft ons achtervolgen en er lijkt helaas maar weinig te gebeuren. Met geo-engineering kunnen we potentieel het klimaat op een positieve manier veranderen, maar wat houdt deze controversiële wetenschap eigenlijk in? Het is een term die je misschien in sciencefiction- of rampenfilms bent tegengekomen: geo-engineering. In het huidige tijdperk waarin we ons bevinden, lijkt er geen einde te komen aan wat er mogelijk is. De grenzen van wat technologie kan bereiken worden voortdurend verlegd en geo-engineering is wellicht de volgende stap in de decennialange strijd tegen klimaatverandering. Echter, net zoals veel andere technologische innovaties van de laatste tien tot honderd jaar, zijn er ook rond geo-engineering wel wat controverses. Alle zaken passeren de rubriek, van ‘dit is godsschennis’ tot ‘dit…