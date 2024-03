Genomineerden Morningstar Awards 2024 – Asset…

Naast de reguliere fondshuis award is er ook een award voor het beste fondshuis duurzaam beleggen. Deze award wordt uitgereikt aan het fondshuis dat niet alleen goed scoort op basis van Morningstar’s duurzaamheidsdata, maar ook sterk gecommitteerd is aan de integratie van milieu, sociale en bestuurlijke factoren in het fondsaanbod. Deze fondshuizen hebben doorgaans een duidelijk gedefinieerde ESG filosofie, een sterke mate van ESG-integratie in beleggingsprocessen en adequate middelen om duurzaamheidsonderzoek te doen. Daarnaast kenmerken deze fondshuizen zich door hun omvangrijke engagement en proxy-voting activiteiten.

Voor de award voor beste fondshuis duurzaam beleggen komen uitsluitend fondshuizen die door Morningstar’s fondsanalisten zijn beloond met een Morningstar ESG Commitment Level van Leader of Advanced in aanmerking. Diverse duurzaamheidsdata voor het relevante fondsengamma worden beoordeeld, waarna fondsanalisten hun stem uitbrengen om zo de eindrangschikking te…

