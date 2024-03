Genomineerde obligatiefondsen voor Morningstar… | Morningstar

De Morningstar Awards for Investing Excellence worden uitgereikt aan die beleggingsfondsen die zich niet alleen hebben onderscheiden op basis van hun uitstekende historische, voor risico gecorrigeerde rendement, maar die zich naar de mening van Morningstar’s fondsanalisten ook distingeren van de concurrentie door bijvoorbeeld een uitstekend beheerteam en een bewezen beleggingsproces. De Morningstar Awards for Investing Excellence zijn daarmee vooruitkijkend, waarbij de Morningstar Medalist Rating¹ een cruciale rol speelt. Dat maakt de Morningstar Awards for Investing Excellence uniek.

Om te kwalificeren als gegadigde voor een award dient een beleggingsfonds geclassificeerd te zijn in een van de Morningstar categorieën die in aanmerking komen voor de betreffende award. Voor de awards komen uitsluitend voor Belgische retailbeleggers relevante fondsklasses in aanmerking die een Morningstar Medalist Rating hebben van Gold, Silver of Bronze. Een combinatie van voorkeurstemmen van…

Lees verder bij www.morningstar.nl