genoeg ruimte bij bedrijven voor fors hoger loon

Leestijd: < 1 minuut

Het CNV vindt dat bedrijven in veel gevallen genoeg ruimte hebben om de lonen nog fiks te verhogen. De vakbond onderstreept daarom zich in te blijven zetten voor loonsverhogingen die kunnen oplopen tot 10 procent.

De boodschap is een reactie op het advies dat werkgeversorganisaties publiceerden in de aanloop naar nieuwe cao-onderhandelingen. Na een “historisch hoge” loonstijging bij de cao’s van gemiddeld ruim 7 procent in 2023 vinden ze het tijd voor matigere loongroei. Dat moet werkgevers ruimte bieden voor investeringen in bijvoorbeeld verduurzaming, schrijven VNO-NCW, AWVN en MKB-Nederland.

Maar het CNV stelt dat honderdduizenden werkenden nog wachten op een loonstijging die gelijke tred houdt met de inflatie. “In hun cao’s zijn nog geen of nauwelijks verhogingen afgesproken in de afgelopen twee jaar. Voor die groep zet het CNV in op 4 tot 10 procent loonsverhoging”, meldt de vakbond. “Bij veel bedrijven is er nog genoeg…