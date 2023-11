Genoa beloont voormalig AZ’er met meerjarige verbintenis – Voetbal International

De 26-jarige aanvaller is de laatste tijd goed op dreef in de Serie A. Dit seizoen kwam hij in twaalf competitiewedstrijden in actie voor de blauwrode formatie. Daarin wist de 35-voudig international vijf keer het net van de tegenstander te vinden. In de Coppa Italia, het Italiaanse bekertoernooi, was hij dit seizoen in twee wedstrijden goed voor twee goals en een assist.