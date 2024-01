Generatie Z, wat moeten we ermee?

Je hoort er de laatste tijd steeds vaker over. Werknemers en werkgevers die klagen over hoe lastig het is om samen te werken met collega’s uit de zogenoemde generatie Z, ook wel Gen Z genoemd. Dit zijn mensen die zijn geboren tussen het jaar 2000 en 2015. We zetten een paar meningen over Gen Z op een rijtje:

Ze zijn verslaafd aan hun smartphone maar durven niet te bellen;

Ze werken het liefst zo min mogelijk uren;

Ze zijn alleen maar bezig met een zo goed mogelijke work-life balance;

Ze zijn allemaal niet in staat om te communiceren;

Ze zijn onzeker over de toekomst van onze planeet;

Ze zijn kwetsbaar en niet bestand tegen kritiek.

Uiteraard werken mensen die geboren zijn tussen 2008 en 2015 over het algemeen nog niet op kantoor. Maar de Gen Z’ers van de jaren vanaf 2000 tot 2008 zeker wel. Dus we krijgen er allemaal vroeg of laat mee te maken. Zoals met alle (voor) oordelen zit er in alles wat hierboven opgesomd staat een kern van waarheid. Maar dat neemt niet weg dat…