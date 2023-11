Generatie Z – Alle generatie Z kenmerken op een rij!

Leestijd: 8 minuten

Generatie Z of gen Z is een leeftijdsgroep die we steeds vaker in de media terug zien komen. Wie deze groep precies is en wat hun kenmerken precies zijn vertel ik je allemaal in dit artikel.

We gaan in op de generatie Z leeftijd, hier is namelijk wat onduidelijkheid over. Daarnaast gaan we in op de generatie Z kenmerken en hoe je dit in de praktijk kunt gebruiken. Bijvoorbeeld bij het zoeken naar personeel, in sales gesprekken of zelfs in je dagelijkse leven. Val jij in de gen Z generatie?

Wat is de generatie Z leeftijd?

Mensen die behoren bij generatie Z zijn geboren tussen de 1995 en 2010. Er zijn verschillende bronnen die hier een beetje van afwijken, bijvoorbeeld dat de generatie Z leeftijd ligt tussen de 1997 en 2012 (bron). In de regel kun je er dus vanuit gaan dat mensen die behoren tot gen z geboren zijn in de late 1990 en vroege 2000’s.

Hieronder vind je een grafiek met alle verschillende generaties. Interessant aan deze generaties…