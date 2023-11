Gemiddelde prijs nieuwe smartphone in Nederland over de kop

Prijsstijgingen gebeuren niet evenredig: waar in sommige sectoren de schade beperkt blijft tot enkele tientallen procenten, zie je elders dat de prijzen over de kop gaan of zelfs meer. Zeker in de tech sector ziet men de prijzen snel omhoog schieten. Nu speelt er in dit geval meer dan enkel economische malaise. De chip tekorten die momenteel levertijden en prijzen opdrijven bestonden (weliswaar in afgezwakte vorm) reeds voor de Coronapandemie losbrak.

Specifiek waar het gaat om smartphones is de prijsstijging enorm. Daarbij spelen trends mee die losstaan van chip tekorten en algemene inflatie. Kopers die in de markt zijn voor een nieuw toestel zullen zich een keer flink achter de oren moeten krabben of een nieuw toestel wel 1200 euro waard is. Gelukkig zorgen dergelijke omstandigheden ook voor nieuwe kansen.

Prijzen sinds 2015 verdubbeld

