Gemeente Alkmaar veroordeelt gedrag van spelers en fans Legia Warschau – Voetbal International

Vooraf was namelijk de afspraak gemaakt dat de meegereisde supporters hun toegangskaarten in Den Haag zouden ophalen, omdat dit in Alkmaar niet mogelijk was wegens de festiviteiten rond het Alkmaars Ontzet. De Poolse bezoekers hielden zich echter niet aan die afspraak en bestormden voor de aftrap de ingang van het stadion. Daarbij raakte één ME’er bewusteloos en maakten de Legia-supporters een aantal wapenstokken en pepperspray afhandig van de ME.