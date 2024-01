Geluidskwaliteit verbeteren in Windows | Clickx

Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Draadloze koptelefoons zijn bijzonder handig, zeker voor achter de computer. Soms gooi je met zo’n draadloze hoofdtelefoon heel wat audiokwaliteit overboord. Door een aantal instellingen aan te passen, zorg je weer voor maximale fideliteit. Echte audiofielen kopen nog steeds meer bedrade koptelefoons dan draadloze exemplaren. Voor de meeste gebruikers zal de audiokwaliteit die uit een draadloos exemplaar komt meer dan voldoende zijn. Of toch meestal: de hoeveelheid data die via bluetooth verstuurd kan worden is natuurlijk beperkt. Meestal is dat geen probleem, totdat je wil spreken en luisteren tegelijk.

Stap 1 / Het probleem identificeren

Heb je een draadloze koptelefoon die normaal gezien een goede geluidskwaliteit biedt? Dan kan het zijn dat sommige apps en programma’s toch lastig doen. De…