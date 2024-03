Gelekt: de vieze appjes van Christian Horner aan een medewerker

De inkt van het persbericht over de vrijspraak van Christian Horner was nauwelijks droog of we worden opgeschrikt door een nieuwe rel. Anonieme bronnen hebben namelijk de digitale brievenbus van meer dan honderd journalisten wereldwijd gevuld met sappig vermeend bewijsmateriaal tegen Horner, inclusief screenshots van WhatsApp-berichten en foto’s.

De timing is natuurlijk alles behalve toevallig. Amper 24 uur na de vrijspraak van Horner door een onafhankelijke advocaat, lijkt iemand er alles aan te doen om hem alsnog in diskrediet te brengen. Het doet denken aan een aflevering van een slechte soapserie, maar dan met Formule 1-auto’s op de achtergrond.

Google Drive-link rondgestuurd

Bijzonder genoeg hebben niet alleen de journalisten, maar ook FIA-president Mohammed ben Sulayem, Stefano Domenicali, en jawel, alle teambazen, inclusief Jos Verstappen, deze link ontvangen. Over de inhoud van deze digitale schatkist wordt…