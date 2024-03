GELDNOOD? Gordon zet nu ook zijn penthouse te huur. Zie foto’s

Hoe hoog de nood is blijkt wel uit de huur die hij vraagt…

Nog maar recent zette Gordon zijn penthouse in Amsterdam te koop voor een vraagprijs van 2.995.000 euro. Op deze prijs is nog geen koper komen opdagen en gokt hij nu op het binnenslepen van een huurder.

MOLENSTEEN

Niet geheel onlogisch. Na zijn mislukte comeback, waardoor hij o.a.zijn theatertour heeft gecanceld, stroomt het geld natuurlijk niet binnen en zal de hypotheek van 3 miljoen euro wellicht als een molensteen om zijn nek hangen.

VRAAGHUUR PENTHOUSE

Gordon heeft het luxe optrekje te huur gezet voor 7500 euro per maand en dat mag opmerkelijk heten, want in 2022 vroeg hij nog 15.000 euro per maand! De huurder moet overigens ook een eenmalige waarborgsom betalen van 10.000 euro

INDELING PENTHOUSE

Het penthouse heeft een woonoppervlakte van 248 vierkante meter en telt vier kamers, waaronder drie slaap- en 1 badkamer. De masterbedroom heeft een eigen badkamer.

Tevens is er een…