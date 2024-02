Verantwoord gokken is een trend die erg in opkomst is, vooral bij Nederlandse online gokwebsites. De Nederlands Kansspelautoriteit (KSA) ziet er steeds strenger op toe dat gokwebsites instrumenten in huis hebben die spelers in staat stellen om verantwoord te gokken. Deze zogenaamde ‘zorgplicht’ is inherent aan de Nederlandse Kansspellicentie.

Verantwoord gokken is er recentelijk bij gekomen en wordt steeds belangrijker. Diezelfde Nederlandse licentie bevat ook voorwaarden die paal en perk stelt aan de exploitatievrijheid van online casino’s. Bijvoorbeeld richtlijnen voor het aanbieden van bepaalde bonussen en spellen, maar ook voorschriften voor casino software, betaalmethoden en andere zaken.

Verantwoord Gokken bij de Beste Nederlandse Goksites

Verantwoord gokken is een subjectief begrip en voor iedereen een andere lading. Volgens de Kansspelautoriteit houdt verantwoord gokken in dat je je als speler bewust bent van je speelgedrag, en van de risico’s. Spelers die dat niet hebben, lopen het risico excessief te gaan spelen waardoor schade kan ontstaan aan hen zelf of aan hun directe naasten.

Om verantwoord te kunnen spelen is het cruciaal om een budget bij te houden en die vervolgens niet te overschrijden. Ook het inlezen in de spelregels en het begrijpen van de bonusvoorwaarden kan ertoe bijdragen dat spelers beter voorbereid aan de slag gaan. Dit zijn de beste Nederlandse goksites volgens bestecasinosites.com.

Expert Tips tot Effectief Geldbeheer

Om spelers gemakkelijker in staat te stellen om verantwoord te spelen, heeft de Kansspelautoriteit een aantal maatregelen opgelegd aan Nederlandse casino licentiehouders. Zo worden spelaanbieders bijvoorbeeld geacht om spelers van te voren spel limieten in te laten stellen, experts te raadplegen of zelfuitsluiting tools te gebruiken.

1. Speellimieten Instellen

Nadat je als speler toegang hebt gekregen tot het online casino door middel van account registratie, word je als speler in de gelegenheid gesteld om speellimieten in te stellen. De gedachte van Nederlandse wetgeving hieromtrent, is dat spelers daardoor minder in de ban zijn van het spel en beter hun geld beheren waardoor verantwoord kan worden gespeeld.

Toch zijn er ook kritische kanttekeningen bij speellimieten te plaatsen. Volgens sommige kritikasters hebben online spelaanbieders nog altijd te veel vrijheid in het invullen van speellimieten. Zo kunnen online casino’s volgens de Kansspelautoriteit ook speellimieten maximaliseren tot 24 uur of 100.000 euro per dag. Een grens is dus aanbevelenswaardig.

2. Deskundige Instanties Raadplegen

Het is je misschien weleens opgevallen. Onderaan de startpagina van de meeste Nederlandse online gokwebsites worden logo’s van en samenwerkingen met deskundige instanties gepubliceerd. Zo kun je als speler snel in contact komen met instanties zoals Loket Kansspel, Stichting AGOG, Jellinek of andere organisaties, mocht dat nodig zijn.

Het zijn bekende hulpverleners die via telefoon of live chat bereikbaar zijn voor problemen omtrent online gokken, anoniem of niet. Zo kunnen hulpbehoevenden in contact komen met experts of lotgenoten om tips uit te wisselen over effectiever geldbeheer. Familie en vrienden kunnen er ook terecht, mochten familieleden onverantwoord gokgedrag vertonen.

3. Zelf Uitsluiting of Gokstop

Spelers kunnen, wanneer bovenstaande instrumenten niet meer helpen, in contact komen met het Centraal Register Uitsluiting Kansspelen (CRUKS). Door een registratie in het CRUKS-register kunnen spelers volledig van online en offline casino deelname worden uitgesloten. Met een minimumperiode van 6 maanden tot zo lang als nodig is.

Gokstop kan worden verzocht door de speler zelf, maar ook door directe naasten. Wel is het voor naasten iets ingewikkelder om een registratie namens iemand anders te doen. Waar een verzoek door een speler zelf direct in behandeling wordt genomen, gaat er bij een derde eerst een diepgravend onderzoek vooraf. Met een toetsing of registratie gerechtvaardigd is.

4. Software Blokkade

Nog een maatregel van effectief geldbeheer is door casino gerelateerde software van je computer te verbannen. Zo zijn er een aantal programma’s te installeren die je persoonlijke desktop of tablet beschermen tegen de verleidingen van online kansspelen. De volgende software blokkeert spel functies en websites of monitort het eigen gokgedrag:

iOS : Mobicip, Norton Family

: Mobicip, Norton Family Windows : Qustodio, Net Nanny

: Qustodio, Net Nanny Android : Net Nanny, Norton Family

: Net Nanny, Norton Family Mac: Intego, Norton Family

Voor complete uitsluiting van alle vormen van kansspelen en gerelateerde gokreclames zijn GamBan, Gamblock en BetBlocker effectieve instrumenten. Hierdoor worden ook alle commerciële uitingen definitief van het beeldscherm geweerd, waardoor de kans nog kleiner wordt om getriggerd te worden om te gaan spelen.

Weet Wat je Speelt

Een goed voorbereide speler heeft meer kans op succes. Dat begint bij het snappen van de spelregels en het inlezen van de bonusvoorwaarden. Maar ook begrip van het type spel dat er wordt gespeeld is essentieel. Zo kan inzicht in bijvoorbeeld het uitbetaalpercentage van bepaalde spellen meer duidelijkheid verschaffen over de winfrequentie van kansspelen.

Het wordt aangeraden om vooral spellen te spelen met hoge uitbetaalpercentages. Het kan worden aangenomen dat tafelspellen een hoger uitbetaal percentage hebben dan jackpots. In de praktijk betekent dit dat je minder snel in de prijzen valt met jackpots dan met tafelspellen zoals Blackjack en Roulette. Aal is de inzet voor jackpots ook een stuk lager.

Effectief Geldbeheer Eindoordeel

Volgens denieuwereporter.nl daalt de inflatie waardoor effectief geldbeheer belangrijker is dan ooit. Van tevoren een budget bijhouden en deze niet overschrijden lijkt vanzelfsprekend, maar niet voor iedereen. Wanneer iemand excessief spelgedrag vertoont zijn er in Nederland gelukkig doeltreffende instrumenten voor effectiever geldbeheer bij online gokken.

Wel zijn sommige instrumenten aan verbetering toe, zoals bijvoorbeeld het verfijnen van casino speellimieten. De uitdaging zit hem in het vinden van een goede balans tussen behoud van de vrijheid van spelers en tegelijkertijd het limiteren van de grenzen van wat redelijk gokken is. De Nederlandse gokmarkt is nog redelijk onvolwassen en zal hier in de toekomst nog een slag moeten slaan.