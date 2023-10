Geheel opnieuw spelen van Ajax

Het is nog niet duidelijk wat er gaat gebeuren nu De Klassieker tussen Ajax en Feyenoord definitief is gestaakt. De KNVB heeft drie opties, zo schrijft het Algemeen Dagblad. Eén van de opties is dat de wedstrijd geheel opnieuw wordt gespeeld. Dat is ook meteen het meest onrealistische scenario.

Een andere optie is het uitspelen van de wedstrijd met zoveel mogelijk dezelfde voorwaarden. De KNVB kan er ook voor kiezen om Feyenoord uit te roepen tot winnaar.



Artikel gaat verder onder video



De wedstrijd tussen Ajax en Feyenoord werd zondagmiddag na 55 minuten definitief gestaakt door Serdar Gözübüyük nadat er vuurwerk op het veld werd gegooid. De scheidsrechter had de teams eerder al twee keer naar de kleedkamers gestuurd. Na de 0-2 lag de wedstrijd kort stil vanwege een plastic drinkbeker op het veld, vlak voor het einde van de eerste helft werd de wedstrijd onderbroken door vuurwerk. Feyenoord leidde op het moment dat de wedstrijd definitief werd gestaakt met 0-3.

Lees verder bij www.fcupdate.nl