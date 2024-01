GeForce RTX 4000 Super kaarten krijgen (iets) aantrekkelijkere prijzen

Videokaarten zijn sinds een aantal jaren schreeuwend duur. De nieuwe Super-varianten van Nvidia’s RTX 4000-serie doen daar niet heel veel aan, maar je krijgt met de 4070 Super, de 4070 Ti Super, en de 4080 Super wel iets meer videokaart voor je geld.

Tussen de wereldwijde hausse in cryptocoin mining, een corona- en onderdelencrisis en de steeds grotere mate van complexiteit van videokaarten heeft de prijs van deze producten een enorme vlucht genomen. Waar we ooit spraken van een ‘midrange’ model rond de 250 euro, geldt 350 euro nu als ‘budget’ – zie ook de nieuw aangekondigde Radeon RX 7600XT van AMD. Marktleider Nvidia ziet er tegenwoordig geen been in om 2000 euro voor een topmodel te vragen, een bedrag waar je in relatief recente heugenis nog een complete game pc voor in elkaar kon zetten. Those were the days. De GeForce RTX 4070 Super, RTX 4070 Ti Super en de RTX 4080 Super doen weinig aan deze trend. Toch is er enige reden voor waardering: je krijgt…