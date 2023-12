Geertruida leidt openingsgoal PSV in met ‘Zidane’: ‘Onvoorstelbaar’ – Voetbal International

Dinsdag leidde Geertruida al de achterstand van Feyenoord tegen Atlético Madrid (1-3) in met een ongelukkig eigen doelpunt, zondag leed de rechtsback balverlies op eigen helft door in de kleine ruimte voor een pirouette te kiezen. ‘Wat Geertruida deed, is heel bijzonder. Het is toch onvoorstelbaar dat hij denkt dat hij op die plek tussen twee of drie man in een Zidane kan doen? Dat is best bijzonder, als verdediger’, zei analist Kenneth Perez bij ESPN.