Geert Wilders wordt géén premier van Nederland, dit is de reden

PVV-leider Geert Wilders ziet af van het premierschap omdat niet alle partijen waarmee over een nieuw kabinet wordt gesproken dat steunen, schrijft hij op het sociale medium X. “De liefde voor mijn land en kiezer is groot en belangrijker dan mijn eigen positie. Ik hou van NL.” De PVV is de grootste partij en onderhandelt met VVD, NSC en BBB over de vorming van een nieuw kabinet.

Tegenvaller voor Geert

Het zou betekenen dat de leider van de grootste partij in de Kamer niet de premier wordt. Dat gebeurde voor het laatst begin jaren zeventig van de vorige eeuw. Het is een grote tegenvaller voor Wilders, die steeds heeft aangegeven heel graag premier te willen worden.

De vier partijen willen gaan onderhandelen over de vorming van een extraparlementair kabinet met een beknopt regeerakkoord. Daarmee wordt de afstand tussen kabinet en Kamer groter, een grote wens van NSC. De bedoeling is wel dat alle partijen ministers…