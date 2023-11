Geert Wilders verklapt zijn favoriete videogame

Geert WIlders (60) zit vol verrassingen. Als de Kruidvat Eigen Merk-blondine niet druk is met ‘de ontwrichtende asiel- en immigratieramp te stoppen’, zit hij graag in kleermakerszit voor de buis spelletjes te spelen. In de speciale Jeugdjournaal Verkiezersuitzending verklapt hij waar zijn gamershart sneller van gaat kloppen.

Een groepje semi wanhopige lijsttrekkers kwam gisteren tesamen in een uitzending van het jeugdjournaal. De kids willen natuurlijk een beter beeld krijgen van de mensen die hun land om zeep gaan helpen. Tijdens een voorstelronde met een voetbal mochten de politici daarom iets over zichzelf vertellen. Wie de bal in handen kreeg geworpen, onthulde zijn of haar grootste passie.

Poesjes

VVD-bombshell Dilan Yeşilgöz-Zegerius gooit de bal naar Wilders. “Ik ben Geert,” aldus Geert. “Ik heb twee katten. Twee hele lieve beestjes. Pluisje en Snoetje.” Inmiddels zijn we bekend met zijn onbedaarlijke hartstocht voor poezen. Wilders kwam…