Geert Wilders steekt veer in achterwerk Elon Musk

PVV-leider Geert Wilders heeft dinsdagavond op X Elon Musk gecomplimenteerd met zijn “leuke, vrije” berichtenplatform. “Stop criticizing X”, schrijft Wilders. “X is freedom. X is interaction X is debate. X is fun. Compliments to @elonmusk.”

X krijgt de afgelopen veel aandacht, nadat KRO-NCRV had aangekondigd te stoppen met het medium. De aanleiding is de grote lading racistische berichten over omroepbaas Akwasi, omdat deze meedeed aan het goed bekeken programma De slimste mens. Veel media hebben aangegeven te overwegen KRO-NCRV te volgen, omdat X “nauwelijks meer constructief te noemen is”.

De NOS stopt sowieso met oproepen via X om te reageren op programma’s. RTL en Talpa zeggen later met een reactie te komen.

Wilders overleg momenteel in Hilversum met VVD, NSC en BBB over het mogelijk vormen van een kabinet. Informatief Ronald Plasterk wil zoeken naar “een gezamenlijke basislijn voor het waarborgen…