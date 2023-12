Geert Wilders reageert op radicale Albert Heijn-plasser

Een ontzettende dwaas heeft gister de speklappen in de Albert Heijn getrakteerd op een golden shower. Een medestander filmt het tafereel en gooit de video online. Geertje ziet dit als de ultieme kans om nog wat zieltjes te winnen. “Weer tien zetels erbij!”

Besprenkelt

Een knotsgekke knaap besloot het buikspek in zijn lokale Albert Heijn te marineren in pis. Zonder enkele schaamte ritst hij

zijn broek open in de supermarkt en

besprenkelt het vlees met zeik. “Bro, je bent radicaal,” zegt degene die

filmt.

‘Gooi ze Nederland uit!’

Radicaal is het zeker, vindt Geert Wilders. De PVV’er die de afgelopen verkiezingen 37 zetels wist te scoren, deelt het plasfragment op Twitter en schrijft: “Weer tien zetels erbij.”

Volgers happen direct op de sneer van Geert. “Gooi deze barbaren Nederland uit,” schrijft een boze meneer. “Meteen met de knuppel geven zulke lui,” reageert een ander. Weer een ander vindt het…