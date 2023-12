‘Geer en Goor keren terug op tv bij deze streamingdienst’

Volkszanger Gerard Joling draait zijn hand er niet voor om om fel uit te halen naar collega Gordon. Maar voor zijn laatste rant biedt hij ineens zijn excuses aan. Iets dat natuurlijk alles te maken heeft met de terugkeer van het programma Geer en Goor

Geer en Goor terug

Het idee dat ‘Geer en Goor‘ weer op tv komt houdt de gemoederen flink bezig. Gerard Joling wordt er steeds over ondervraagd, zo ook onlangs op Radio 538. “Je moet niet vergeten dat hij tijdens die programma’s echt verslaafd was”, zei Joling over Gordon. “Hij is ongelooflijk wispelturig in zijn karakter. Niet alleen tegen mij, maar ook vaak tegen de mensen waar we mee werken. Cameramensen, licht, geluid.”

Joling krabbelt terug

Nu komt Joling plotseling terug op zijn harde woorden. Op Instagram schrijft hij: “Ik heb in een reactie hierop mijzelf iets te pittig uitgelaten over Gordon, wat niet aardig van mijzelf was. Ik vind het persoonlijk erg vervelend…