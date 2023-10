Geen zorgeloze vakantie voor Frans Bauer na verontrustend herseninfarct van Mariska Bauer

Frans Bauer en zijn gezin hadden deze zomer iets om naar uit te kijken. Na drie jaar konden ze nog eens met z’n allen op vakantie naar Gran Canaria.

Eerst stond de coronapandemie de vakantie van de Bauers in de weg. Daarna werden Frans Bauer en zijn gezin in januari van 2022 opgeschrikt door het herseninfarct van Mariska Bauer. Deze zomer genoten de Bauers dan ook des te harder van de deugddoende trip naar Gran Canaria.

Frans en Mariska namen niet alleen hun zonen mee maar ook twee schoondochters. Frans is naar eigen zeggen “gek op die meiden”. Ze hebben een huissluitel en mogen zelfs komen en gaan wanneer ze willen. “Ik zie ze echt als mijn kinderen”, citeert Het Laatste Nieuws Frans in ‘Margriet’.

Frans en Mariska spreken in Gran Canaria af met vijftien andere koppels en hun kinderen. Het zorgt telkens voor een fantastische tijd. Frans vindt het ook goed dat Gran Canaria niet te ver weg is. Als er iets aan de hand is, wil hij snel terug naar Nederland kunnen…