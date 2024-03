‘Geen schim meer van de voetballer die ze ooit was’

De Oranje Leeuwinnen hopen zich woensdagavond ten koste van Duitsland te verzekeren van deelname aan de Olympische Spelen van komende zomer in Parijs. Dat moeten ze zien te bewerkstelligen zonder sterspeler Vivianne Miedema, die niet fit genoeg is om in actie te komen. Lieke Martens is wél van de partij, maar is al jaren niet meer de speler die ze tijdens de succesvolle eindtoernooien was. Kijkers vragen zich serieus af waarom bondscoach Andries Jonker haar desondanks blijft opstellen.

Oranje verzekerde zich eind vorig jaar op krankzinnige wijze van deelname aan de Final Four van de Nations League. Om er ook met een ticket voor de Olympische Spelen aan de haal te gaan, moest het óf zich plaatsen voor de finale van de Nations League óf hopen dat Frankrijk dat zou doen en zelf de troostfinale winnen. De formatie van Jonker was afgelopen vrijdag kansloos tegen wereldkampioen Spanje, maar doordat Frankrijk won van Duitsland krijgt het woensdagavond nóg een kans om kwalificatie voor…

