Geen rem op koersstijging Ebusco

Het aandeel Ebusco Holding N.V. (EBUS) steeg zeer sterk.

Investtech: “Het aandeel ging met 16,5% omhoog en eindigde op 7,05 euro. Het aandeel is hiermee voor de zevende dag op een rij gestegen. De afgelopen maand is het aandeel 32,8% gestegen. Het aandeel is trendmatig negatief op de middellange termijn.”

Echter, de bovengrens van de bandbreedte ligt op 10,70 euro. Het aandeel is technisch niet overbought. Ebusco koop je voor een rit, niet voor het fundamentele interrieur.

