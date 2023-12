geen reden voor coëfficiënten-stress – Voetbal International

Eerst even een duik in de geschiedenis. Niet Spanje, Engeland, Italië of Duitsland, maar Roemenië noteerde in de seizoen 2005/06 de hoogste coëfficiënt. Het Karpatenland leverde die jaargang maar drie clubs, waarvan Steaua Boekarest tot de halve finale van de UEFA Cup reikte en Rapid Boekarest het schopte tot de kwartfinale in datzelfde toernooi. Door dat bijzondere seizoen klom Roemenië in twaalf maanden tijd van de 25ste naar de tiende plek op de algehele lijst, met als gevolg dat het land meer clubs mocht gaan afvaardigen. Dat ging eerst nog best aardig, maar Otelul Galati en FC Timisoara bleken uiteindelijk minder betrouwbare puntenpakkers dan de clubs uit Boekarest, waardoor de luchtbel Roemenië razendsnel werd…