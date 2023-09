Geen onbeperkte cloudopslag meer op Dropbox

Dropbox heeft een wijziging toegepast in zijn cloudopslag dienst Door de wijziging biedt Dropbox geen onbeperkte cloudopslag meer aan. Nieuwe gebruikers zullen extra moeten betalen als zij meer dan 5 terabytes aan capaciteit gebruiken via de opslagdienst.

Het bedrijf heeft laten weten in een blogpost dat er een klein aantal klanten gebruik maken van ongelimiteerde hoeveelheid opslag maar wel flinke hoeveelheden data opsloegen. Daardoor zou de kwaliteit van de dienst voor alle klanten kunnen verslechteren.

Dropbox laat het volgende weten;

But over time, we found a growing number of customers were buying Advanced subscriptions not to run a business or organization, but instead for purposes like crypto and Chia mining, unrelated individuals pooling storage for personal use cases, or even instances of reselling storage.

Voor de ongelimiteerde variant betaalde je voorheen 24 dollar per maand. Na de wijziging krijgen…