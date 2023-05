15x Oplossingen voor als je Geen Meldingen krijgt op je Iphone

Misschien krijg je geen nieuwe tekstmeldingen door verkeerd geconfigureerde instellingen of software-bugs. Meestal is het probleem tijdelijk, en kun je het oplossen met enkele snelle, eenvoudige oplossingen.

Als tekstberichten niet op je iPhone verschijnen, je toestel geen meldingen voor een inkomende sms of iMessage weergeeft, of je vergrendelde iPhone geen geluid maakt als je een sms krijgt, bekijk dan deze handige oplossingen om zulke problemen op te lossen.

1. Controleer meldingsinstellingen voor berichten

Als tekstberichten niet als meldingen op je iPhone verschijnen, controleer dan of de Berichten-app toestemming heeft om ze te tonen op het Vergrendelingsscherm, Berichtencentrum en elders.

Volg daarvoor deze eenvoudige instructies:

Open Instellingen en tik op Meldingen > Berichten.

en tik op Zorg ervoor dat Meldingen toestaan groen is.

groen is. Vink vervolgens de vakjes voor Toegangsscherm , Meldingencentrum en Stroken aan.

, en aan. Tik op Geluiden en kies een luide berichtentoon.

en kies een luide berichtentoon. Als je de werkelijke inhoud van het bericht niet ziet op het vergrendelscherm van je iPhone, tik dan op Toon voorbeelden en kies Altijd.

Na het volgen van bovenstaande stappen zouden nieuwe tekstberichten via SMS en iMessage op je iPhone moeten verschijnen en een geluid moeten maken als het apparaat is vergrendeld.

2. Zorg ervoor dat de persoon niet gedempt is

Zodra je een persoon of groep dempt, zal de iPhone je niet meer waarschuwen wanneer ze je een nieuwe sms of iMessage sturen. Hieronder lees je hoe je dit kunt oplossen:

Open de Berichten-app en ga door je gesprekken.

Veeg naar links op het gesprek dat een grijs ingesneden bel-icoon heeft.

Tik nu op het bel-icoon om het dempen ongedaan te maken en waarschuwingen te krijgen.

3. Stille modus en DND uitschakelen

Nadat je je iPhone in de stille modus hebt gezet, krijgen nieuwe teksten geen meldingstoon. Om dit op te lossen, schakel je de stille modus uit door de dempknop boven de volumeknoppen van je iPhone omhoog te duwen.

Ten tweede, als je iPhone in de modus Niet storen staat, trilt hij niet en laat hij geen geluid horen bij nieuwe teksten. Je kunt dit verhelpen door het iOS Control Center te openen en te controleren of het DND-symbool (halve maan) niet paars is. Als dat wel zo is, tik er dan op om DND uit te schakelen.

Verder hebben iOS 15 en latere versies Focus-modi waarmee je kunt instellen van welke apps en mensen je meldingen wilt toestaan. Als je een van deze modi gebruikt, schakel hem dan uit vanuit het Control Center of de Instellingen-app.

4. Forceer het afsluiten van de Berichten-app

Veeg op iPhones met Face ID langzaam omhoog van de onderkant naar het midden van het scherm terwijl je in de Berichten-app bent en houd vast totdat je de App Switcher ziet. Veeg nu omhoog op de appkaart Berichten om geforceerd af te sluiten.

Aan de andere kant, als je een iPhone hebt met een Home-knop, dubbelklik er dan snel op om de App Switcher op te roepen, en veeg dan de appkaart Berichten omhoog om deze geforceerd af te sluiten.

Open deze app na een paar seconden weer, en hopelijk zou dit de meldingsproblemen moeten gladstrijken.

5. Zorg ervoor dat iMessage is ingeschakeld

Voordat je verder gaat, is het essentieel om te controleren of iMessage is geactiveerd en ingeschakeld of niet. Ga daarvoor naar Instellingen > Berichten en controleer of iMessage is ingeschakeld.

Tik vervolgens op Verzenden & Ontvangen en controleer of je hier het juiste telefoon nummer en e-mailadres hebt.

6. Start je iPhone opnieuw op

Vaak werken dingen niet goed op je iPhone door tijdelijke haperingen. Meestal lost een snelle herstart deze problemen op.

Om je iPhone uit te schakelen, gebruik je de fysieke knoppen of ga je naar Instellingen > Algemeen en tik je op Afsluiten. Zet je iPhone na een minuut aan door de aan/uit-knop te gebruiken of door je oplader aan te sluiten.

7. Filter Onbekende Afzenders uitzetten

Met de iPhone kun je automatisch spam en teksten van onbekende mensen filteren. Als je dit inschakelt, mis je in zeldzame gevallen misschien een paar betekenisvolle tekstmeldingen. Bovendien, als iemand die niet in je contactenlijst staat je een bericht stuurt, zal de Berichten-app hun tekst in een aparte lijst sorteren en je er niet van op de hoogte brengen.

Om dit op te lossen ga je naar Instellingen > Berichten > Onbekend & Spam en schakel je Filter Onbekende Afzenders uit.

8. Bluetooth-apparaten loskoppelen

Als je vergeet en Bluetooth knoppen of apparaten aangesloten laat op je iPhone, kan het geluid van nieuwe tekstberichten via dat in plaats van de on-device luidspreker worden uitgevoerd. Om dit op te lossen, open je de Instellingen-app en schakel je Bluetooth uit. Je kunt deze apparaten ook loskoppelen van het iOS Control Center door op het Bluetooth-pictogram te tikken.

9. Zorg ervoor dat de persoon niet geblokkeerd is

Nadat je een persoon hebt geblokkeerd, kan deze je niet meer bellen of sms’en. Als je van een bepaalde persoon geen sms’jes krijgt, controleer dan of hij niet (per ongeluk of expres) aan de blokkadelijst is toegevoegd.

Open Instellingen en tik op Berichten .

en tik op . Tik op Geblokkeerde contacten .

. Als de persoon hier staat, veeg dan naar links op zijn naam of nummer en tik op Deblokkeren.

10. Zorg ervoor dat de aangepaste teksttoon niet is ingesteld op “Geen”.

Heb je ooit “Geen” ingesteld als waarschuwingstoon voor een bepaald contact en ben je dat vergeten? Zo ja, dan kun je dat hier terugdraaien en de juiste toon voor nieuwe teksten van die persoon instellen:

Tik op de naam van de persoon in de app Contacten of Telefoon.

in de app Contacten of Telefoon. Tik op Teksttoon en kies een andere waarschuwingstoon in plaats van “Geen”. Tik op Gereed om deze wijziging op te slaan.

en kies een andere waarschuwingstoon in plaats van “Geen”. Tik op om deze wijziging op te slaan. Als je bij stap 2 geen Teksttoon ziet, heb je waarschijnlijk geen aangepaste teksttoon voor deze persoon ingesteld. Ga dus door naar de volgende oplossing.

11. Schakel “Notify Me” in

Kreeg je te veel groeps iMessage meldingen dat je het gesprek dempte als je in een slechte bui was? Zo ja, ga dan naar Instellingen > Berichten en schakel ‘Meld aan mij’ in. Nu ontvang je alleen meldingen als iemand je noemt in een gedempt gesprek. Zo kun je onnodige tekstmeldingen beperken en toch op de hoogte zijn van die waarin je speciaal genoemd wordt.

12. Schakel het doorsturen van tekstberichten uit

Als je ervoor kiest om teksten op je Mac of iPad te ontvangen, kan het soms voorkomen dat nieuwe tekstmeldingen niet op je iPhone verschijnen. Om dit op te lossen ga je naar Instellingen > Berichten > Tekstbericht doorsturen en schakel je het uit voor je andere Apple apparaten.

13. Gebruik je een Apple Watch?

Als je tekstmeldingen op je Apple Watch hebt ingeschakeld, is het mogelijk dat deze niet op de iPhone worden getoond of de toon afspelen. Om dit aan te pakken, moet je ervoor zorgen dat je iPhone en Apple Watch respectievelijk de laatste versies van iOS en watchOS draaien. Je kunt er ook voor kiezen om tekstmeldingen op de Apple Watch uit te schakelen vanuit de Watch-app.

14. Heb je de Berichten-app op je Mac geopend?

Als je de Berichten-app openhoudt op je Mac, kan het zijn dat daar nieuwe berichten verschijnen, en dat je iPhone het tekstmeldingsgeluid daarvoor niet afspeelt. Om dit op te lossen, sluit je de Berichten-app op je Mac af. Of, je kunt het daar gebruiken als je al aan het werk bent op je computer.

15. Andere oplossingen

Als geen van de bovenstaande oplossingen helpt, maak je dan geen zorgen – de hoop is nog niet verloren.

Het eerste wat je kunt doen is ervoor zorgen dat je mobiele plan je toestaat sms-berichten te ontvangen. Zorg ervoor dat je mobiele abonnement actief is en dat je geen openstaande rekeningen hebt.

Als je denkt dat storingen de oorzaak zijn dat je toestel geen iPhone sms meldingen ontvangt, dan moet je misschien de firmware van je iPhone bijwerken. Je kunt dat doen door naar Instellingen > Algemeen > Software-update te gaan. Soms worden bekende bugs zoals falende tekstmeldingen verholpen door de nieuwste iOS-update te installeren.

Succesvol tekstmeldingen krijgen op de iPhone

Geen tekstberichten krijgen op je iPhone is vervelend, maar je zou weer meldingen moeten gaan ontvangen nadat je de bovenstaande oplossingen hebt geprobeerd.

Zodra alles weer werkt zoals bedoeld, kun je overwegen je app-ervaring op te leuken door iMessage op unieke manieren te gebruiken. Hoe klinkt het bijvoorbeeld om over het weer te praten en spelletjes te spelen?