geen kaartverkoop voor Legia-uit – Voetbal International

AZ neemt in december geen uitfans mee naar de Conference League-wedstrijd tegen Legia Warschau in Polen. Dit heeft de club vrijdagochtend bevestigd.

AZ zal dus ook zonder uitfans spelen in Polen, maar dan op eigen initiatief. De club meldt dat er uitgebreid overleg is geweest met alle relevante partijen en dat de conclusie is getrokken dat de veiligheid van de AZ-supporters niet gegarandeerd kan worden in Polen. Daarom worden er geen kaarten verkocht voor de uitwedstrijd in december. AZ raadt fans af om op eigen gelegenheid naar de wedstrijd te gaan.