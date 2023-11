‘Geen club heeft arbitrage zo vaak tegen als wij’

Tomasz Kaczmarek is helemaal klaar met de scheidsrechters in Nederland. De Poolse trainer is van mening dat zijn ploeg FC Den Bosch vrijdagavond, niet voor het eerst in dit seizoen, werd bestolen door een arbitrale dwaling van scheidsrechter Robin Hensgens. De arbiter wees in de eerste helft naar de stip wegens een vermeende handsbal van Den Bosch-middenvelder Gedion Zelalem.

Kaczmarek doet bij het Brabants Dagblad hoofdschuddend zijn verhaal. “Ik heb bij veel clubs in allerlei landen gewerkt, maar nog nooit bij een club die zo vaak kleine en grote beslissingen van de arbitrage tegen zich gefloten krijgt”, begint de 39-jarige oefenmeester. “Ik ben hier nu een half jaar en heb het gevoel dat er nul respect is voor FC Den Bosch.”



Artikel gaat verder onder video



Aan de hand van statistieken zijn de uitspraken van Kaczmarek enigszins te begrijpen. Den Bosch kreeg in de afgelopen jaren veertien penalty’s tegen, terwijl het er zelf geen één mocht nemen. “Dat kan…