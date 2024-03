Geen beweging AEX. Huizenprijs China flink lager

De AEX laat geen belangrijke beweging zien. De index schommelt om de slotstand van gisteren.

De Amerikaanse inflatie is gestegen tot 3,2% tegen een raming van+3,1% en +3,1% in januari. Op maandbasis was sprake van een stijging van 0,4%. Voor beleggers reden om aan te nemen dat de Fed rustig aan zal doen met het verlagen van de rente.

In China is de prijs van nieuwbouwwoningen in februari met 1,4% tegen -0,7% in januari. Het is een bevestiging dat de vastgoedmarkt met problemen kampt. De Chinese minister van wonen heeft eerder deze week gezegd dat een bankroet van een projectontwikkelaar acceptabel is.

Markten

Amerikaanse futures zijn verdeeld. Europa komt nauwelijks van de plaats. Nikkei +0,2%. Shanghai +0,5%. Sensex -0,5%. Hong Kong -1,4%. Euro/dollar 1,0883. Brent -0,8% op 84,72 dollar.

