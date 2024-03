Geen Apple lanceer evenement in maart: dit is de reden 

In maart worden er een reeks nieuwe Apple producten gelanceerd. Dit jaar vindt er alleen geen fysiek evenement plaats, zoals we dat gewend zijn van dit merk. Hoort dit bij een nieuwe communicatiestrategie van Apple of is er simpelweg niet zo veel te vertellen over deze reeks nieuwe producten?

Verwachte line-up 2024 tot nu toe

Apple staat bekend om zijn innovaties en anticipeert consequent op de veranderende behoeften van de consument. Zo worden er binnenkort ook weer een reeks herontwikkelde en verbeterde producten gelanceerd. Het hoogtepunt ditmaal: de vernieuwde en verbeterde iPad. Er komt namelijk een nieuwe versie van de iPad Air van 10,9-inch, ook komt er voor het eerst een 12,9-inch versie van de iPad air.

Daarnaast wordt in maart waarschijnlijk de langverwachte iPad Pro gelanceerd met OLED-scherm. Ook wordt na zijn succes in de iMac en de MacBook Pro, de bejubelde Appel M3-chip naar verwachting geïntroduceerd in de nieuwste MacBook Air en Mac mini….