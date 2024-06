Voordelen van Geduld + Tips om je Geduld te Verbeteren

Geduld kan een waardevolle vaardigheid zijn op het werk en in je persoonlijke leven. Geduldig zijn kan je helpen doelen te stellen, effectiever samen te werken met collega’s en obstakels in je carrière te overwinnen. Als je begrijpt hoe je geduldig kunt zijn en wat de voordelen ervan zijn, kun je het belang van deze cruciale vaardigheid binnen en buiten je werk beter begrijpen.

In dit artikel onderzoeken we wat geduld op het werk betekent, wat de voordelen ervan zijn en hoe je geduld als vaardigheid kunt ontwikkelen.

Wat betekent geduldig zijn?

Geduldig zijn betekent dat je je emotionele reacties op bepaalde situaties onder controle houdt en accepteert dat dingen soms niet aan je verwachtingen voldoen. Het managen van verwachtingen is een cruciaal onderdeel van geduldiger zijn, omdat je misschien bepaalde reacties, gebeurtenissen of uitkomsten verwacht en als die niet uitkomen, kan dat een emotionele reactie veroorzaken.

Geduldige mensen begrijpen dat hoe meer ze de dingen accepteren die ze niet kunnen veranderen, zoals gebeurtenissen waar ze geen controle over hebben, hoe meer ze kunnen leren om te reageren op een manier die de stress niet maximaliseert of de situatie erger maakt.

Wat zijn de carrièrevoordelen van geduld?

Geduld kan meerdere voordelen hebben, van een betere teamspeler tot meer succes in je eigen carrière. Hier volgen enkele voorbeelden:

Je doelen bereiken: Een van de belangrijkste voordelen van geduld in je carrière is dat het je in staat stelt om je doelen te bereiken. Door obstakels onder ogen te zien en te overwinnen bouw je uithoudingsvermogen en zelfvertrouwen op, en de voldoening die je krijgt van het bereiken van elk mijlpaaldoel kan je helpen gemotiveerd te blijven in je carrière.

Het leren van waardevolle vaardigheden en lessen: Geduld geeft je het uithoudingsvermogen dat nodig is om moeilijke vaardigheden te leren. Uitdagend werk kan lonend zijn als je een methode hebt om het aan te pakken, en geduld kan je helpen om de positieve instelling te behouden die nodig is voor verbetering.

Anderen helpen hun doelen te bereiken: Geduld is een noodzakelijke eigenschap voor een mentor, leraar of leider. Als je geduldig bent met andere mensen, geef je ze de ruimte om te leren en te groeien, wat kan resulteren in studenten, werknemers en collega’s die sneller leren en meer zelfvertrouwen krijgen.

Samenwerking aanmoedigen: Werken met een team houdt in dat je luistert naar de ideeën en suggesties van anderen en hun werkstroom respecteert. Geduld kan het werken met anderen veel aangenamer en soepeler maken, waardoor het oplossen van problemen efficiënter verloopt.

Hoe je geduld ontwikkelt in je carrière

Geduld betekent niet dat je je nooit gefrustreerd voelt, maar wel dat je weet hoe je met frustratie om moet gaan en er rekening mee moet houden. Je kunt voorkomen dat je beslissingen neemt op basis van de boosheid of frustratie die je voelt. Geduld ontwikkelen kan wat oefening vergen, dus hier zijn enkele strategieën die je kunt volgen:

Herken je triggers

De eerste stap om meer geduld te ontwikkelen is herkennen wanneer iets je triggert. Als je een probleem duidelijk kunt aangeven, is het misschien gemakkelijker om een oplossing te vinden. Wanneer je sterke emoties ervaart, reageert je lichaam daarop.

Het opmerken van deze reacties kan je helpen om vast te stellen waardoor je je ongeduldig voelt. Familie, vrienden en vertrouwde collega’s kunnen je misschien ook vertellen wanneer ze tekenen van ongeduld opmerken. Hier zijn een paar tekenen die je kunt ervaren:

Onrust of een nerveus gevoel

Kortademigheid

Gebalde tanden of vuisten

Spierspanning

Haasten bij activiteiten

Boosheid en prikkelbaarheid

Overhaaste beslissingen nemen

De 5 waarom vragen techniek

Jezelf vijf keer afvragen waarom kan je helpen om de oorzaak van je irritatie te achterhalen. Als je merkt dat je gefrustreerd raakt door een situatie, neem dan even de tijd om alleen te herstellen. Houd een lijst bij van de dingen die je triggeren, zodat je je er meer bewust van bent en proactief kunt reageren op het probleem.

Om de 5 waarom techniek te gebruiken, volg je deze stappen:

Bepaal het directe probleem dat je ervaart. Soms kan het helpen om het op te schrijven. Vraag jezelf af waarom je je zo voelt. Je antwoord moet gebaseerd zijn op wat er werkelijk gebeurt. Er moeten concrete dingen zijn die je kunt aanwijzen. Vraag voor elke reden waarom. Je kunt veel redenen hebben waarom je je boos of angstig voelt. Vraag voor elk van die redenen waarom. Aan het einde van een reeks vragen kun je de oorzaak van je frustratie vaststellen.

Blijf rustig om je rustig te voelen

Eén manier waarop je lichaam reageert op boosheid, angst of frustratie is met fysieke spanning. De spanning die je voelt, kan deze gevoelens in je lichaam versterken, met oplopende emoties tot gevolg. Om de fysieke effecten van frustratie om te keren, moet je de spanning in je lichaam loslaten.

Probeer deze kalmerende methodes als je je gespannen voelt:

Haal diep adem. Als je ademhaling korter wordt, doe dan een bewuste poging om langzaam en diep in en uit te ademen gedurende vier seconden per keer. Dit kan helpen om je hartslag te vertragen en je terug te laten keren naar een staat van kalmte.

Accepteer dat je je gefrustreerd voelt. Als je accepteert dat je gefrustreerd bent, kun je werken aan het beheersen van je frustratie.

Houd je stem op niveau. Een rustige stem kan anderen kalmeren tijdens momenten van hoge angst, waardoor het probleem de-escaleert.

Houd positieve gedachten vast. Positief denken kan je helpen geduldig te blijven en je te concentreren op je doel.

Zonder jezelf af. Als je voelt dat je boosheid toeneemt, neem dan afstand van de oorzaak van de frustratie en kom terug als je je rustiger voelt.

Evalueer de situatie

Bepaal of de kwestie die je geduld op de proef stelt de emotie die het oproept waard is. Denk aan je carrièredoelen op lange termijn en hoe je emotionele reacties je helpen om die te bereiken. Als er obstakels opdoemen, zoek dan naar mogelijke oplossingen.

Angstige momenten kunnen een teken zijn dat je project meer onderzoek, tijd of middelen nodig heeft. Als een andere persoon de aanleiding is voor je ongeduld, oefen dan in actief luisteren en empathie. Luisteren naar hun zorgen terwijl ze praten en gepast reageren kan helpen om gespannen situaties te verlichten.

Zorg voor basisbehoeften

Het kan moeilijk zijn om je te concentreren op je hogere doelen als er niet wordt voldaan aan onze basisbehoeften om veilig te zijn en te overleven. Dingen als voldoende eten en slapen zijn noodzakelijk voor een optimale hersenfunctie.

Als je honger hebt of moe bent, kan je beoordelingsvermogen vertroebeld raken. Als je je rusteloos of prikkelbaar voelt in situaties waarin je normaal goed gedijt, vraag jezelf dan af of je aan je basisbehoeften hebt voldaan.

De stress van het nastreven van langetermijndoelen kan je weerhouden van leuke activiteiten buiten je werk. Probeer een hobby te omarmen en tijd vrij te maken van je werk. Interesses buiten het werk kunnen je passie voor het werk weer aanwakkeren.

Ontwikkel een positieve groeimindset

Een groeimindset is een mindset waarin je gelooft dat je je vaardigheden kunt verbeteren door consequent te werken. Soms merk je dat de oplossing voor je probleem een nieuwe manier van denken of een andere set vaardigheden vereist, die je met deze mindset kunt ontwikkelen. Hier zijn enkele tips om een positieve groeimindset te ontwikkelen: