Gedekte puts Heineken schrijven – CashCow.nl

Het aandeel Heineken NV (HEIA) eindigde op 84,58 euro na een stijging van 2,8%.

Het aandeel is niet meer op één dag gestegen sinds 19 april, toen de stijging 4,0% bedroeg. Het ziet er technisch gezien echter niet zo goed uit, meent Investtech. Het aandeel is trendmatig negatief op de middellange termijn en een verdere daling is waarschijnlijk.

Alle indicatoren wijzen overduidelijk nog niet op omslag. Toch lijkt gezocht te worden naar een opgaande beweging. Beleggers kunnen nauwelijks een buil vallen met een koers/winst van 18,3 en een sterke balans. Gedekte puts schrijven.

