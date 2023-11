Gebruikers Snapchat kunnen voortaan in de app op Amazon shoppen

Amazon heeft aangegeven dat het reclames voor specifieke producten gaat draaien op Snapchat. Tot dusver niets bijzonders, zou je kunnen zeggen. Wat dit nieuwe partnerschap tussen de twee bedrijven anders maakt, is dat je niet meer naar je browser hoeft te gaan om de producten in de reclames te kopen. Voor het eerst is het namelijk mogelijk om de producten uit de reclames direct te betalen in de Snapchat app.

Vooralsnog alleen in de VS beschikbaar

Gebruikers van Snapchat buiten de VS moeten nog maar eens zien of zij ook de optie krijgen om via Snapchat Amazon producten te kopen. Het lijkt er namelijk op dat de optie vooralsnog alleen in de VS beschikbaar zal zijn. Daar heeft Amazon flink wat concurrentie van bijvoorbeeld TikTok. Die laatste is in de VS begonnen met het verkopen van producten via het eigen platform.

Amerikaanse gebruikers die via Snapchat willen shoppen, zullen in de app actuele prijzen, Prime aanbiedingen en bezorgtijden te zien krijgen. Niet alleen…