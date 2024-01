Optimaal Gebruik maken van Lichtinval in een Ruimte

Je woont heerlijk in je huis, maar mist in bepaalde ruimtes voldoende lichtinval. Hierdoor voelt het optisch klein aan en is het er altijd een beetje schemerig waar je somber van wordt. Denk maar eens aan de zolder of de badkamer. Groot genoeg, maar door de kleine ramen zijn het donkere ruimtes. Je kunt een veel ruimtelijker gevoel creëren en meer daglicht binnen laten stromen door het plaatsen van extra vensters zoals Velux dakramen. Gebruikte je de zolder voorheen alleen voor opslag, nu kun je het ook voor andere doeleinden gebruiken. Als thuiswerk kantoor bijvoorbeeld, of als slaapkamer. Want al is de ruimte niet groter geworden, zo voelt het door de extra lichtinval wel.

Toepassingen dakramen

In principe kan een dakraam in iedere ruimte van de woning worden toegepast, zolang het zich maar onder het dak bevindt. Heb je een schuin dak in de woonkamer, dan krijg je daar veel meer daglicht door er een raam in te zetten. Datzelfde geldt ook voor een uitbouw zoals een serre. In een keuken ontbreekt het vaak aan voldoende daglicht en ventilatiemogelijkheden. Juist in die ruimte is die luchtvochtigheid hoog doordat er gekookt wordt en er allerlei apparatuur staat die warmte afgeven. Hoe ideaal is het dan dat je de dakramen open zet en op een natuurlijke manier kunt ventileren. Om die reden is een dakraam in een badkamer ook ideaal.

Gemak dient de mens

In sommige ruimtes van de woning is het heel fijn om dakramen te hebben, maar kun je er niet goed bij om ze te openen of te sluiten. Met een bedieningsstang is dit probleem opgelost. Je kunt ook kiezen voor elektrisch bedienbare dakramen. Met één druk op de knop open of sluit je het dakraam. Dit type dakramen zijn veelal voorzien van automatische regendetectie. Hartstikke handig toch? Nog makkelijker is het om je dakramen met een app te bedienen. Waar je ook bent, met een tik op de smartphone of met de spraakbesturing regel jij de stand van je dakramen.

Dakraam decoratie

Ook al is het heel fijn dat dakramen zorgen voor extra lichtinval, soms wil je ze kunnen verduisteren. Er zijn verschillende raamdecoraties te verkrijgen die aan die behoefte voldoen. Rolgordijnen, plisségordijnen of zonweringen bijvoorbeeld. Raamdecoratie zorgt er tevens voor dat dakramen nog meer toevoegen aan de sfeer in het interieur. Gelukkig valt er heel wat te kiezen qua kleuren en materialen in dakraambekleding. Ook een insectenhor is handig om ongedierte buiten de deur te houden. Dakramen geven je woning van binnen én buiten een veel mooiere uitstraling en zijn daarom de investering meer dan waard.