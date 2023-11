Geavanceerde beeldscherminstellingen in Windows 11

Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Soms kom je er niet met de korte beeldscherminstellingen in Windows 11. Gelukkig zijn er geavanceerde instellingen die je meer mogelijkheden geven. Als je een monitor aansluit op je desktop of laptop, heeft die vaak fysieke knoppen om de instellingen aan te passen. Voor het ingebouwde scherm van je laptop moet je vaak vertrouwen op de instellingen van Windows 11. De standaardinstellingen zijn soms niet voldoende voor de aanpassingen die je wil maken, dus duiken we hier in de geavanceerde instellingen.

Stap 1 / Open de algemene instellingen

We beginnen bij de algemene instellingen. Die kan je vinden in de instellingen onder de kop Systeem en vervolgens Beeldscherm. Hier kan je de helderheid aanpassen, de schaal van de tekst, de resolutie, nachtlamp en beeldschermstand. Scrol je verder naar beneden, dan zie je de…