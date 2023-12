Gasvoorraden in Europa tjokvol. Wat zijn de…

Europa heeft er goed aan gedaan om de import van Russisch gas in de ban te doen. Na de pijnlijke stijgingen van de energieprijzen in 2022 zijn ze dit jaar gestaag gedaald dankzij een combinatie van zacht weer en een sterk afnemende vraag. Tegelijkertijd groeien de import van vloeibaar aardgas (LNG) en de infrastructuur om deze te ondersteunen snel.

Als gevolg hiervan zijn de opslagvoorraden in de EU vrijwel vol met 99,5%, waarbij de doelstelling van 90% drie maanden eerder dan gepland is bereikt. “Gezien de hoge opslagniveaus worden alternatieven gebruikt voor gasopslag, vooral in Oekraïne, maar ook offshore LNG-tankers”, zegt Morningstar nutsstrateeg Stephen Ellis.

Volle opslagtanks zijn echter nog geen garantie voor warme huishoudens in de komende maanden. De opslag is bedoeld voor het piekaanbod, niet voor dagelijks gebruik, en de maximale opslagcapaciteit in Europa dekt minder dan de helft van volledige verbruik in een winterperiode. Bovendien vereist het effectief benutten…

