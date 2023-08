Gasverbruik daalt met 10 procent, lng-import stijgt fors

Leestijd: 2 minuten

Het totale gasverbruik in Nederland is in de eerste helft van 2023 met 10 procent afgenomen. Met name de industrie, elektriciteitscentrales en huishoudens verbruikten minder aardgas, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De invoer van vloeibaar gemaakt aardgas (lng) was bijna 50 procent hoger dan in het eerste halfjaar van 2022. Ook waren de gasvoorraden in juni volgens het CBS goed gevuld.

In de eerste zes maanden van het jaar werd 15,7 miljard kubieke meter aardgas gebruikt. Bij huishoudens daalde het gasverbruik met 13 procent. Ook de industriƫle grootverbruikers verbruikten 13 procent minder gas. Die daling is vooral het gevolg van het lagere gasverbruik van de chemische industrie. De papierindustrie verbruikte eveneens flink minder gas.

In totaal werd in de eerste helft van 2023 29,4 miljard kubieke meter aardgas ingevoerd en 19,6 miljard kubieke meter uitgevoerd. Daarmee was de totale invoer 2 procent hoger vergeleken met het…