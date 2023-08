Gasprijzen stijgen verder door onderhoud in Noorwegen

Leestijd: < 1 minuten

De Europese gasprijzen zijn maandag weer iets verder gestegen. Noorwegen exporteert minder gas omdat een van de gasvelden afgelopen zaterdag is stilgezet voor onderhoud. Dat land is de belangrijkste gasleverancier aan Europa sinds Rusland Oekraïne binnenviel.

Daarnaast zijn er volgens de Noorse netbeheerder Gassco aanvullende werkzaamheden op andere gasvelden. Het is niet bekend hoelang de werkzaamheden duren. Gas uit Noorwegen komt via pijpleidingen onder zee in onder meer Nederland terecht.

Maandagochtend zijn de gasprijzen op de toonaangevende gasbeurs in Amsterdam met ruim 4 procent gestegen. Later zwakte de prijsstijging weer wat af. Afgelopen vrijdag werd gas al 9 procent duurder.

De gasprijzen waren vorige week woensdag en donderdag juist wat gezakt, omdat stakingen bij energiebedrijven in Australië leken uit te blijven. Eventuele stakingen bij leveranciers van vloeibaar gemaakt aardgas (lng) in Australië kunnen grote impact hebben op de…