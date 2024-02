Galaxy S24 Ultra review: nog betere camera, maar AI maakt het verschil

De Samsung Galaxy S24 Ultra brengt verbeteringen in camera, accuduur en prestaties, maar Galaxy AI is de echte troef van het nieuwe vlaggenschip.

De Galaxy S24 Ultra lijkt sterk op het model van 2023. Toch is de eindbaas van Samsung weer beter dan de voorloper. Galaxy AI speelt daarbij een grote rol.

Met het aanbreken van het nieuwe jaar is het weer tijd voor een nieuwe Galaxy S-generatie bij Samsung. Als je even het bestaan van de Fold-toestellen negeert (en die Z Flip 5 en Z Fold 5 zijn heel specifieke toestellen met een eigen form factor), spreek je over de allerbeste smartphones die Samsung te bieden heeft. Dat maakt de S24 Ultra die we hier bekijken dan het beste van het beste, oftewel het ultieme vlaggenschip van het Koreaanse merk.

Wat krijg je dan? Om te beginnen een fikse deuk in je banksaldo. Met een vanafprijs van 1449 euro spreek je hier over een forse investering. Kies je voor meer dan 256 GB opslag, dan tikt de prijs nog forser aan. Voor…