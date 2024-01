Galapagos heeft top nog niet bereikt

Het aandeel Galapagos NV (GLPG) sloot op 37,43 euro na een zwakke stijging van 1,2%.

Investtech: “Het aandeel is hiermee voor de vijfde dag achter elkaar gestegen. Het aandeel genereerde een koopsignaal bij de doorbraak van de weerstand bij 37,02 euro in een rechthoek patroon. Een verdere stijging tot 46,61 euro in de loop van 14 maanden is waarschijnlijk.”

De fundamentele analisten zijn minder positief met een koersdoel van 43 euro voor de komende 12 maanden.

