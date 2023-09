GALA crypto crashed met 12%

Bron / Sam Cooling x VisaXSLR

Een legale strijd is gaande in de GameFi sector, Gala Games co-founders Wright Thurston en Eric Schiermeyer worden het niet eens over de diefstal van $130 miljoen aan Gala tokens. Mogelijk is er ook spraken van wanbeleid binnen het bedrijf.

Na diverse dramatische gebeurtenissen zijn beide co-founders een rechtszaak gestart tegen elkaar in de Utah District Court.

Schiermeyer wie de functie heeft als CEO binnen het bedrijf, claimt dat Thurston samen met zijn investeringsbedrijf True North United Investments verantwoordelijk is voor de diefstal van $130 miljoen aan GALA tokens van het Gala Games ecosysteem.

Gala Games Co-Founders Rechtszaak: Gat het fout met GameFi?

Volgens de rechtszaak van Schiermeyer zijn deze tokens origineel verplaatst naar een crypto wallet van het bedrijf zelfs. Vervolgens zou Thurston zelf de tokens hebben verplaatst naar 43 andere crypto…