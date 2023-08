Gadgets, zo zit het met de dekking van je verzekeringen

Als echte gadgetfreak haal je steeds meer gadgets in huis. Denk bijvoorbeeld aan een geluidssysteem of de nieuwste iPhone. Maar al deze apparaten worden ieder jaar in prijs verhoogd. Daardoor merk je dat je meer apparatuur van waarde in je huis hebt. Je moet er niet aan denken dat door een brand alle apparatuur verloren gaat. Denk maar eens na over de kosten van een nieuwe laptop, een nieuwe smartphone, en dat dure beeldscherm om mee te gamen. Hoe zit het eigenlijk met de dekking van je verzekeringen?

Dekking van gadgets

Tegenwoordig heeft iedereen wel een aantal gadgets in huis. De smartphone is onmisbaar, de tablet is vaak noodzakelijk voor het werk, en de kinderen spelen een spelletje op de spelcomputer. Het zijn allemaal gadgets, waardoor je er eigenlijk meer hebt dan je denkt. Ook de smartwatch om je pols is een gadget. Maar wat gebeurt er als bijvoorbeeld door een natuurramp of brand al je gadgets in vlammen opgaan? Krijg je dan zomaar geld van de…